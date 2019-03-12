رياضة | برشلونة يحسم صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني، ملف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل تمهيدًا لضمه إلى البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسم برشلونة التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، الذي يحظى بمتابعة كبار أوروبا مثل بايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة، ويوفنتوس، ولكن قائد فريق أياكس فضل الانضمام للبلوجرانا، على حساب العملاق الإيطالي اليوفي.

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وبات كل شيء جاهزًا لعملية نقل تقدر بـ 70 مليون يورو، من أجل أن يرافق دي ليخت في برشلونة زميله دي يونج، بداية من الموسم المقبل.

أكمل برشلونة نقل مدافع أياكس، خاصة أن عائلة اللاعب وإدارة البلوجرانا والجهات الراعية تعتبر انضمام دي ليخت أمراً مسلماً به.

ولإكمال هذا الملف ، يمكن أن يدفع برشلونة 70 مليون يورو. إجمالاً، فإن أياكس أمستردام سيصرف ما يقرب من 160 مليون يورو عن دي يونج ودي ليخت.