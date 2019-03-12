رياضة | محمد صلاح يضحي بحلمه من أجل ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يضحي بحلمه من أجل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن استعداده للتضحية بحلمه من أجل فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.

وأبدى محمد صلاح استعداده للتضحية بحلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح على هامش اختياره سفيرًا لبنك الإسكندرية المصري: "سأكون صادقاً فإن أرقى منافسة بالنسبة لي هي دوري أبطال أوروبا لكن الحلم للمدينة بأكملها وللنادي هو لقب الدوري الإنجليزي لذلك سأكون سعيدًا إذا ضحيت بحلمي من أجل حلم مدينة بأكملها".

وأضاف محمد صلاح: "نأمل في التفوق على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي من أجل حسم اللقب وسنسعى بكل قوة للفوز بالمباريات المقبلة".

زيدان ينهي فوضى غرفة ملابس ريال مدريد

تتمثل المهمة الأولى لزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني والذي تم تعيينه رسميًا أمس الإثنين في إنهاء فوضى الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن زيدان عليه أن ينهي الفوضى التي تركها سولاري في غرفة ملابس ريال مدريد، خاصة في الشهر الأخير قبل أن يرحل عن قلعة سانتياجو برنابيو.

وكشف عن أن الثلاثي إيسكو ومارسيلو وكيلور نافاس على قمة اللاعبين الذين لم يستمتعوا بفترة تواجد سولاري على مقاعد بدلاء الميرنجي، حيث أنهم نادرًا ما كانوا يشاركون في المباريات.

ورغم أن الثلاثي كان سببًا رئيسيًا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا تحت قيادة زيدان، لكنه لم يلعب أي دور بارز مع المدرب الأرجنتيني.

ولم يحصل ماركو أسينسيو أيضًا على فرصة لدخول التشكيل الأساسي لريال مدريد مع سولاري، في حين أنه كان من أبرز الأوراق الرابحة في في عهد زيدان بالفترة الأولى.

وامتدت الفوضى إلى ماريانو دياز الذي عاد إلى ريال مدريد من ليون من أجل المشاركة بالمباريات ودعم هجوم الميرنجي، وليس مشاهدتها من المدرجات.

واختتم الموقع الإسباني تقريره بالإشارة إلى جاريث بيل الذي يريد الرحيل عن ريال مدريد في أقرب وقت، بالإضافة إلى توني كروس الذي تراجع مستواه مؤخرًا تحت قيادة سولاري

ثورة ريال مدريد.. ميزانية خرافية لـ"زيدان" وبيل ومودريتش أول الضحايا

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإحداث تغييرات عديدة في الفريق خلال الموسم المقبل من أجل العودة إلى تحقيق الألقاب محليًا وأوروبيًا.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة الريال تجهز 300 مليون إسترليني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لإعادة ترميم ريال مدريد الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليجا.

وتسعى إدارة ريال مدريد أيضًا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

وأكدت الصحيفة أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.

يذكر أن ريال مدريد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع زيدان حتى صيف 2022 لقيادة الميرنجي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

زيدان يربك حسابات يوفنتوس من قلب ريال مدريد

أربك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني حسابات يوفنتوس الإيطالي بعدما وافق على العودة للملكي خلفًا لسانتياجو سولاري.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن يوفنتوس كان قد علّق كل آماله على تدريب زيدان للفريق خلفا للإيطالي ماسيميليانو أليجري وزادت الرغبة بعد الهزيمة بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكانت إدارة يوفنتوس ترى أن زيدان هو المدرب المثالي المناسب لتدريب الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد نجاحاته مع ريال مدريد.

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دي يونج يعري برشلونة أمام ريال مدريد

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ورد دي يونج لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية على سؤال حول ما إذا تلقى تهنئة لاعبي برشلونة الإسباني عقب المباراة: "لم أنظر لهاتفي بعد".

وكشف دي يونج عن أن لاعبي برشلونة طالبوه بالفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو ما تحقق بالفوز برباعية في إياب دور الـ16 للبطولة.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.