رياضة | بوطيب ينتظم في تدريبات الزمالك وجلسة فنية لجروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوطيب ينتظم في تدريبات الزمالك وجلسة فنية لجروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.

وعاد بوطيب من المغرب بعد المشاركة في تشييع جثمان والده الذى توفي الأسبوع الماضي.

وغاب بوطيب عن الزمالك فى مواجهة جورماهيا الكيني الأحد الماضي فى الجولة الخامسة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتى انتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية وتحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.

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وبدأ جروس الجلسة بتهنئة اللاعبين بالفوز علي جورماهيا الكيني، برباعيه نظيفة، أمس الأول فى كأس الكونفيدرالية، مطالبا إياهم بضرورة مواصلة نفس الأداء والروح خلال الفترة المقبلة.

كما أكد المدرب علي اللاعبين، ضرورة االتركيز الشديد، موضحا لهم أن اللقاء القادم أمام نصر حسين داي في الجزائر يحتاج إلي جهد كبير وروح قتاليه عاليه.

كما قام جروس بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين التي حدثت بلقاء جورماهيا وكذلك خطه تدريب الفريق اليوم.

ويواجه الزمالك فريق حسين داي مساء الأحد المقبل فى الجولة السادسة "الأخيرة" بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.