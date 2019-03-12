رياضة | كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو - جيورجيو كيلليني - دانييلي روجاني - كانسيلو

خط الوسط: ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ماريو مانزوكيتش - باولو ديبالا

زيدان يربك حسابات يوفنتوس من قلب ريال مدريد

أربك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني حسابات يوفنتوس الإيطالي بعدما وافق على العودة للملكي خلفًا لسانتياجو سولاري.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن يوفنتوس كان قد علّق كل آماله على تدريب زيدان للفريق خلفا للإيطالي ماسيميليانو أليجري وزادت الرغبة بعد الهزيمة بهدفين نظيفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكانت إدارة يوفنتوس ترى أن زيدان هو المدرب المثالي المناسب لتدريب الفريق في الموسم المقبل، خاصة بعد نجاحاته مع ريال مدريد.

دي يونج يعري برشلونة أمام ريال مدريد

أبدى فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي سعادته بفوز فريقه على ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ورد دي يونج لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية على سؤال حول ما إذا تلقى تهنئة لاعبي برشلونة الإسباني عقب المباراة: "لم أنظر لهاتفي بعد".

وكشف دي يونج عن أن لاعبي برشلونة طالبوه بالفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وهو ما تحقق بالفوز برباعية في إياب دور الـ16 للبطولة.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

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نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.