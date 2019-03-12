رياضة | مارادونا: أتمنى ارتداء جسد أحد لاعبي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا: أتمنى ارتداء جسد أحد لاعبي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، مدرب دورادوس المكسيكي، اليوم، إنه يتمنى لو كان باستطاعته أن يرتدي جسد أحد لاعبيه من أجل الفوز على بوماس أونام، غدا، في ربع نهائي كأس المكسيك.

وقال المدرب "أتمنى أن يتحفز اللاعبون ويقدمون مباراة جيدة أمام بوماس، وددت أن أرتدي جسد أحدهم وأن يتخطى دورادوس هذه المرحلة الصعبة، الوضع صعب خارج الكأس، والآن ونحن في مرحلة الإقصاء المباشر الوضع أصعب".

ويحل دورادوس ضيفا غدا على بوماس على ملعب الأولمبيكو الذي احتضن مباراتين للمنتخب الأرجنتيني في مونديال المكسيك 1986.

Advertisements

وفازت الأرجنتين على ذلك الملعب على كوريا الجنوبية 3-1 في افتتاح تلك النسخة من البطولة واختتمت دور المجموعات بفوز على بلغاريا 2-0 خلال اللقاء الذي سجل فيه مارادونا.

وقال مارادونا "أنا إنسان كبير ولا يتبقى لي غير الذكريات. لقد حققت على هذا الملعب انتصارين، وأتمنى أن تكون ثلاثة غدا، ما يهمني على المدى القصير هو أن يتحسن فريقي ويكون لديه الحافز للفوز".

ويلتقي الفريقان في ربع نهائي الكأس الذي تأهل إليه دورادوس بعدما أقصى أطلس في ثمن النهائي بركلات الترجيح.