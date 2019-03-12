رياضة | محمد صلاح: سأقاتل مع ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: سأقاتل مع ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أنه مستعد للتألق وتقديم كل ما لديه من أجل ليفربول في المرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من عدم تسجيل محمد صلاح لأهداف في مباراة ليفربول وبيرنلي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، لكنه ساهم في صناعة هدفين للبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

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ونقل موقع ليفربول الإلكتروني تصريحات صلاح والذي قال: بالفعل أكون سعيدًا إذا نجح ليفربول في الفوز والمنافسة في الدوري الإنجليزي قوية وصعبة للغاية.

وتابع صلاح: لايزال هناك مباريات قوية لليفربول وصعبة للغاية، يجب علينا الاستعداد لها بشكل جيد وأتمنى أن يخسر مانشستر سيتي في مباراة ليعود ليفربول إلى الصدارة.

وأكمل صلاح حديثه قائلًا: أنا قوي من الناحية البدنية ويجب علينا أن نكون مستعدين لأي شيء.