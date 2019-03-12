اونلاين | beIN SPORTS 3 يوتيوب مشاهدة مباراة ( الأهلي وباختاكور ) اليوم 12 مارس بث مباشر LiveHD7

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORTS 3 يوتيوب مشاهدة مباراة ( الأهلي وباختاكور ) اليوم 12 مارس بث مباشر LiveHD7 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

beIN SPORTS 3 يوتيوب مشاهدة مباراة ( الأهلي وباختاكور ) اليوم 12 مارس بث مباشر LiveHD7

يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق باختاكور الأوزبكي، في الثالثة عصرا اليوم الثلاثاء، على ملعب باختاكور المركزي، لحساب المرحلة الثانية من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إذ يرغب الفريق صاحب الأرض والجمهور في استغلالهما لحسم اللقاء من البداية وتحسين وضعه بالمجموعة الرابعة، فيما يريد الفريق الأخضر العودة لجدة بالنقاط الثلاث لضمان ما يخفيه المستقبل القريب.

beIN SPORTS 3 يوتيوب مشاهدة مباراة ( الأهلي وباختاكور ) اليوم 12 مارس بث مباشر LiveHD7

ويتصدر الفريق السعودي مجموعته برصيد 3 نقاط، فيما يحل الفريق الأوزبكي وصيفا بنقطة واحدة، الأمر الذي يجعل الأخير يريد الفوز ولا شيء غيره، فيما يأتي فريق بیرسبولیس الإيراني ثالثا بنقطة واحدة، وأخيرا السد القطري من دون أي نقاط، وفاز الأهلي في الجولة الأولى أمام السد القطري بهدفين من دون مقابل، فيما تعادل باختاكور مع نظيره بیرسبولیس بهدف لكل منهما.

Advertisements

beIN SPORTS 3 يوتيوب مشاهدة مباراة ( الأهلي وباختاكور ) اليوم 12 مارس بث مباشر LiveHD7

حقق الراقي فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين عصر الجمعة على الأمير سعود بن جلوي، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 40، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم، يدخل باختاكور هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي أمام فريق برسبوليس بهدف لكل منهم، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وبهذا التعادل احتل الفريق الأوزبكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، وسيبدأ الفريق مشواره في الدوري هذا الموسم بملاقاة فريق لوكومت

beIN SPORTS 3 يوتيوب مشاهدة مباراة ( الأهلي وباختاكور ) اليوم 12 مارس بث مباشر LiveHD7

وتنطلق مباراة باختاكور الأوزبكي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS HD 3، يتولى قيادة المباراة تحكيميا الحكم السنغافوري محمد تقي الجعفري، يعلق على المباراة المعلق أحمد البلوشي.