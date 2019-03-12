اونلاين | رابط يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 12-3-2019 في دوري أبطال أوروبا لايف اونHD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط يلا شوت | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع اليوم 12-3-2019 في دوري أبطال أوروبا لايف اونHD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خطر الخروج المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "تورينو" الإيطالية، في "إياب" ثمن النهائي.

وتقدم "الخليج 365" بثا مباشرا لمباراة يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو).

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم متسلحًا بالنجم البرتغالى كريستانو رونالدو والمنضم إلى الفريق قادمًا من ريال مدريد فى الصيف الماضى، والذى رفع من سقف طموحات جماهير السيدة العجوز للتتويج بلقب مسابقة دورى أبطال أوروبا، وذلك لأهمية وقيمة اللاعب بالإضافة إلى العناصر القوية فى الفريق أيضًا حيث عانى الفريق بالبطولة القارية فى آخر 20 عامًا، ولم يتمكن من التتويج باللقب.

وينطلق البث المباشر لمبارة يوفنتوس واتلتيكو فى تمام الساعة العاشرة مساء من اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة للمباراة: beIN SPORTS HD 1، Arena Sport 1، BT Sport 3 / HD.

ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق حفيظ دراجى.

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ومن المتوقع أن يخوض أليجيري المدير الفني لفريق يوفنتوس اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي شيليو

خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - إيمري تشان

خط الهجوم: دوجلاس كوستا - كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الإسبانى بهدفين دون رد، وقدم مباراة قوية أمام يوفنتوس.