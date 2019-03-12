اونلاين | HD كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وباختاكور بث مباشر Yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع في دوري أبطال آسيا HD

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HD كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وباختاكور بث مباشر Yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع في دوري أبطال آسيا HD

تعرف على موعد مباراة الأهلي السعودي ضد باختاكور في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وباختاكور بث مباشر Yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع في دوري أبطال آسيا HD

يفتح باختاكور المركزي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي وباختاكور، وذلك يوم الثلاثاء القادم 12 مارس 2019، الموافق 5 رجب 1440 هجريًا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-19.

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HD كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وباختاكور بث مباشر Yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع في دوري أبطال آسيا HD

حقق الراقي فوز مهم في مباراته الأخيرة أمام القادسية بهدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين عصر الجمعة على الأمير سعود بن جلوي، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس برصيد 40، خلف التعاون الذي يحتل المركز الرابع حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 12 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى سبع هزائم.

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وباختاكور بث مباشر Yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع في دوري أبطال آسيا HD

يدخل باختاكور هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي أمام فريق برسبوليس بهدف لكل منهم، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وبهذا التعادل احتل الفريق الأوزبكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، وسيبدأ الفريق مشواره في الدوري هذا الموسم بملاقاة فريق لوكومتيف طشقند.

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي السعودي وباختاكور بث مباشر Yalla shoot يوتيوب بدون تقطيع في دوري أبطال آسيا HD