انت الان تتابع تفاصيل خبر من يخلف ميسي في برشلونة؟.. ريفالدو يرشح هذا! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 12:47 مساءً - رشّح نجم نادي برشلونة الإسباني الأسبق البرازيلي ريفالدو مواطنه نيمار دا سيلفا لخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي، محذراً في الوقت ذاته "البارسا" من السيناريو الذي يعيشه الغريم التقليدي ريال مدريد عقب رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال ريفالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: إن "المستقبل يمكن أن يجلب سيناريو مشابهاً لما حدث مع ريال مدريد مع تقدم ميسي في العمر".

وأشار إلى أنه هذا "يجب أن يكون مصدر قلق لجماهير برشلونة والإدارة، يجب عليك أن تبحث عن البديل المناسب".

وبحسب وجهة نظره فإن نيمار هو البديل المناسب لميسي، مشدداً على أنه "من الجيد عودة اللاعب البرازيلي إلى برشلونة، لأنه يعرف كيفية صناعة الفارق".

ورحل نيمار عن صفوف العملاق الكتالوني صيف عام 2017، من أجل الدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ولفت إلى أن "البارسا يمكن أن يمر بمرحلة الريال؛ لأن ميسي أصبح هو اللاعب الذي يحسم المباريات، وإذا لم تبرم صفقة مميزة فأمر طبيعي أن تجد نفس الصعوبات التي يواجهها الملكي".

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وحول دوري أبطال أوروبا، أوضح ريفالدو أن برشلونة لديه فرصة كبيرة للفوز باللقب القاري، بعد خروج أندية كبيرة من المسابقة.

أما فيما يتعلق بالغريم التقليدي، فقد ألقى نجم الكرة البرازيلية الأسبق باللوم على رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بعد رحيل زيدان وكريستيانو رونالدو.

وأكمل قائلاً: "بخصوص رحيل زيدان؛ بالتأكيد كان يعرف بأن رونالدو سيرحل، كان يعرف بأن بيريز غيّر بعض الأشياء. زيدان مدرب يحب الفوز بالألقاب ويراقب هذه التحركات".

وأردف موضحاً: "ما حدث لريال مدريد ما كان سيقع حال بقاء رونالدو، مسؤولية النتائج تقع على عاتق الفريق بأكمله".

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين أمام الغريم التقليدي برشلونة، ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك إسبانيا، ويتسع الفارق بينه وبين البارسا بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

كما فقد "الميرنغي" لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النسخ الثلاث الماضية، بخروج مذل على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي عقب السقوط (1-4) إياباً، رغم فوزه ذهاباً (2-1) ضمن الدور ثمن النهائي.