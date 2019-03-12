انت الان تتابع تهديد من رئيس الزمالك قبل مواجهة القمة أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

الأهلي والزمالك

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة تحذيرية بأنه سيمنع إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 30 من الشهر الجاري، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ17 والمؤجلة لمسابقة الدوري الممتاز، وهدد رئيس الأبيض في خلال تصريحات تليفزيونية صباح اليوم الثلاثاء: «لن أسمح بدخول سيارة الإذاعة والتليفزيون إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، ما لم يحصل الزمالك على مستحقاته السابقة عن بث مبارياته».

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وقال رئيس الزمالك: «قرار المنع سيأتي بسبب المستحقات المالية الخاصة بنادي الزمالك لدى الشركة الراعية والتي تصل لقرابة 85 مليون جنيه، والتي لم نحصل عليها حتى الآن.. أقولها من الآن حتى لا يتهمني البعض بإثارة الأزمات قبل القمة.. يجب أن نحصل على حقوقنا أولًا». ويحتل الزمالك المركز الأول فى جدول