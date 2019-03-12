وفاة أحد أساطير البرازيل في مونديال 62

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تحرير:كريم مليم ١٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

أنطونيو ويلسون فييرا «كوتينيو»

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، اليوم الثلاثاء، رحيل أحد أساطير منتخب البرازيل في كأس العالم 1962، أنطونيو ويلسون فييرا «كوتينيو»، الذي صعد رفقة بيليه للتربع على عرش كرة القدم قبل نحو نصف قرن من الزمان. ويعد أنطونيو ويلسون فييرا الذي توفى في منزله، ثالث الهدافين التاريخيين لنادي سانتوس البرازيلي، برصيد 368 هدفًا في 457 مباراة، وحصد أنطونيو ويلسون فييرا بطولة الدوري البرازيلي خمس مرات، مع سانتوس، وكأس ليبرتادوريس مرتين، وكأس إنتركونتنينتال مرتين، وبطولة ساو باولو 6 مرات.

وقال سانتوس، في بيان رسمي له، اليوم الثلاثاء: "من المحزن للغاية أن نعلن عن وفاة أنطونيو فييرا، الرمز الخالد كوتينيو، عن عمر 75 عامًا"، فيما نعى الأسطورة البرازيلية بيليه صديقه القديم أنطونيو ويلسون فييرا «كوتينيو»، في تصريحات صحفية: "إنها خسارة كبيرة، تمريرات بيليه-كوتينيو جعلت البرازيل

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