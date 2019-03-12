الان تتابع حرمان الإمارات من اللعب أمام جمهوره.. بسبب “أحذية قطر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

فرض الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على الإمارات، خوض مباراة واحدة دون جمهور، مع غرامة مالية بقيمة 150 ألف دولار، بسبب رمي الأحذية ومقذوفات أخرى في مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2019، التي خسرتها أمام قطر.

وحسب القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، في وقت متأخر الإثنين، ستلعب الإمارات من دون جمهور أول مباراة على أرضها ضمن تصفيات كاس آسيا 2023.

وتلقت الإمارات، التي نظمت النسخة الأخيرة، هزيمة قاسية برباعية نظيفة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي في 29 يناير الماضي، على يد قطر التي توجت لاحقا بطلة لآسيا على حساب اليابان 3-1.

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وبدأ رمي الاحذية والقوارير بعد تسجيل المهاجم المعز علي واحتفاله بالهدف الثاني لمنتخب قطر في الشوط الأول.

لكن مدير كأس آسيا 2019، عارف العواني، عبر عن عدم رضاه عن الأحداث التي رافقت المباراة، مشيرا الى أن قلة من الجماهير تسببت بها وعدم تطبيق حكم المباراة القوانين المرعية.

وقال العواني، في لقاء مع الإعلاميين، إن: “قلة من الجماهير من بين 38 ألف متفرج تسببت بهذا المشهد. لسنا راضين عما حدث ولحسن الحظ توقف عند هذا المستوى ولم يتطور. نشكر الجماهير التي كانت تعترض”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، في اليوم التالي، اجراء تحقيق شامل بالأحداث، مؤكدا: “يجري الاتحاد الآسيوي تحقيقا شاملا في الأحداث. بمجرد انتهاء التحقيق سيتخذ الاتحاد الآسيوي الخطوات المناسبة”.