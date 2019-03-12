شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على إحالة سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على إحالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، للجنة الانضباط واستدعائه خلال أيام للتحقيق معه في شكوى الزمالك. وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية ضد سيد عبدالحفيظ، إلى لجنة الانضباط، وأكد في خطاب الشكوى أن مدير الكرة بالنادى الأهلي اعتاد على إثارة الفتنة مؤخراً من خلال الهجوم على النادى الأبيض.

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