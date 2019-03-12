شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين في الأهلي في مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة فيتا كلوب الكونغولي الأخيرة، تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباراة جانبا من تدريبات الجري حول الملعب قبل استكمال تدريباتهم في «الجيم» تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، بعد العودة من أداء مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.