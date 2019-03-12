شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكمًا لمباراة بوروندي والجابون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة بوروندي والجابون التي ستقام في بوروندي يوم 23 مارس الجاري، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ويعاون «جريشة» كل من تحسين أبوالسادات وأحمد حسام طه، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.

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