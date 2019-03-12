شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من التأهل وغليان بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 20 ساعة في 11 مارس 2019 - اخر تحديث في 11 مارس 2019 / 16:33

قطع الزمالك المصري خطوة مهمة نحو بلوغ الدور ربع النهائي في مسابقة الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم إذ رفع رصيده إلى 8 نقاط بعد فوزه الكبير على ضيفه جور ماهيا الكيني (4-صفر) في الجولة الخامسة بدور المجموعات ليتصدر المجموعة الرابعة ، ويطارده بترو أتليتكو الأنغولي ونصر حسين داي الجزائري برصيد 7 نقاط ثم جورماهيا برصيد 6 نقاط ، وثأر الزمالك من الفريق الكيني الذي هزمه في الجولة الأولى (4-2) ، ويسعى الفريق "الأبيض" إلى تجنب الهزيمة في الجولة السادسة والأخيرة أمام مضيفه نصر حسين داي في 17 الجاري .



فيما كشف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري عامر حسين عن تأجيل مباراة الزمالك مع المقاولون العرب التي كانت مقررة الخميس المقبل في الدوري المحلي من أجل إتاحة الفرصة أمام ممثل الكرة المصرية للاستعداد جيدا لموقعته الحاسمة في الجزائر الأحد القادم والتي سيترتب على ضوء نتيجتها تأهله إلى الدور التالي .

من جانب آخر ، اشتعل غضب جماهير الأهلي ضد المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي للسقوط في دوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالمشاركة مع فيتا كلوب بالرصيد ذاته ما أدى لتأجيل حسم التأهل لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في الجولة الأخيرة. واتهمت جماهير النادي "الأحمر" لاسارتي بسوء إدارة المباريات وعدم الدفع بلاعبين جاهزين .