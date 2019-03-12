اتحاد السهام يدشن أول بطولة للسيـدات

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محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبدالله جمعه | منذ 22 ساعة في 11 مارس 2019 - اخر تحديث في 11 مارس 2019 / 16:34

تنطلق يوم غد الثلثاء منافسات بطولة المملكة الأولى للسيدات في الصـالة المغلقة بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بمشاركة 26 رامية من مختلف الفئـات العمرية يتنافسون في مسابقتي "10م , 18م" في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس الجـاري حيث ستتوج مها النحيط عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام الفائزات بالمراكز الأولى الثلاثة في المنافسـات .



و تعتبر البطولة هي الأولى من نوعهـا المخصصة للسيدات و التي سيشرف عليهـا قسم المبادرات والرياضة المجتمعية في اتحاد السهام بعد ان دشن مشاركة السيدات في اللعبة من خلال التدريبات في عدة مراكز في فبراير الماضي من العام 2018م ضمن خطة الاتحـاد في نشر اللعبة و إعطاء المرأة كامل حقوقها في ممارسة الأنشطة

و تعتبر البطولة هي الأولى من نوعهـا المخصصة للسيدات و التي سيشرف عليهـا قسم المبادرات والرياضة المجتمعية في اتحاد السهام بعد ان دشن مشاركة السيدات في اللعبة من خلال التدريبات في عدة مراكز في فبراير الماضي من العام 2018م ضمن خطة الاتحـاد في نشر اللعبة و إعطاء المرأة كامل حقوقها في ممارسة الأنشطة الرياضية

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