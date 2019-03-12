شكرا لقرائتكم يانج لاعب يونايتد يطالب بحماية أكبر للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - dhahawi alanzi | منذ 23 ساعة في 11 مارس 2019 - اخر تحديث في 11 مارس 2019 / 16:27

انكلترا- رويترز - طالب آشلي يانج لاعب مانشستر يونايتد المسؤولين بحماية أكبر للاعبين بعدما توقف اللعب في مباراة انتهت بهزيمة فريقه بهدفين دون رد أمام مستضيفه أرسنال بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد بعدما اقتحم مشجع أرض الملعب ودفع زميله كريس سمولينج.



وكان هذا ضمن حوادث أخرى وقعت هذا الأسبوع في الدوري الاسكتلندي ودوري الدرجة الثانية الانكليزي وأيضا في الدوري الممتاز، ونزل مشجع من المدرجات واشتبك مع جيمس تافرنيير قائد رينجرز في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع هايبرنيان في اسكتلندا، واقتحم مشجع آخر أرضية الملعب ووجه لكمة إلى جاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا خلال مواجهة برمنجهام سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم أمس الأحد.

وأبلغ يانج الصحفيين "هذه ثالث مرة يقتحم فيها مشجع أرض الملعب هذا الأسبوع. ما الذي يمكن أن يحدث لو كان يحمل شيئا؟ اللاعبون في خطر".

وتابع "يتعين على الاتحاد الانكليزي والدوري الممتاز والفيفا القيام بشيء حيال هذا الأمر. لا أدري إن كان يتطلب المزيد من المشرفين ورجال الأمن في الملعب لكنه يبعث على القلق خاصة بعد واقعتي اليوم. يجب القيام بشيء"، واعتقلت الشرطة المشجع الذي اقتحم الملعب في مباراة أرسنال وأيضا المشجع الذي وجه لكمة إلى جريليش، وأدان أوناي إيمري مدرب أرسنال ما حدث في ملعب الإمارات بينما قدم أرسنال اعتذاره إلى سمولينج ويونايتد.