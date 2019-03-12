شكرا لقرائتكم أبو ريدة يتوجه إلى أمريكا لحضور اجتماعات الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". وكان أبو ريدة حضر اجتماعات الاتحاد العربى لكرة القدم فى السعودية التى أقيمت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، قبل أن يتوجه إلى أمريكا. كان الاتحاد العربى لكرة القدم أعلن إسناد منصب رئيس العلاقات الدولية بالاتحاد، إلى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى، وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد.

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