شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر الملاعب الستة النهائية لإستضافة أمم افريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التفتيش التابعة للإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة المحلية فى مصر على الملاعب الستة النهائية لإستضافة بطولة أمم افريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وعاينت لجنة التفتيش التابعة للكاف ملاعب القاهرة والدفاع الجوى والسلام خلال زيارتها الحالية لمصر، كما عاينت ملاعب السويس والإسماعيلية، ويتبقى معاينة استاد الإسكندرية. وتم الاتفاق على الملاعب الستة النهائية لإستضافة البطولة بعد المعاينة وهى: القاهرة: ستاد القاهرة الدولى وستاد الدفاع الجوى Advertisements القليوبية: ستاد السلام الإسكندرية: ستاد الإسكندرية الإسماعيلية: ستاد الإسماعيلية السويس: ستاد السويس

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