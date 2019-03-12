شكرا لقرائتكم قمة يوفنتوس وأتليتكو مدريد تتصدر صحف إيطاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصصت الصحف الإيطالية الصدارة صباح اليوم،الثلاثاء، صفحتها الأولى للحديث عن قمة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، والتى ستجمع الطرفين العاشرة مساءاً، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا على ملعب "إليانز ستاديوم".

كان فريق يوفنتوس قد خسر بهدفين نظيفين فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد 20 فبراير الماضى على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

كتبت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" قائله، :" يوفنتوس أمام أتلتيكو تبدأ من 0/2.. إقلبوها!، ليلة مخيفة.. رونالدو يقود الهجوم للوصول إلى دور ربع النهائي، وأليجرى يتحدث، :"أريد فريقاً بدون هموم".

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عنونت صحيفة "كورييرى ديلو سبورت"، :" يوفنتوس مع حلم دوري الأبطال.. أبيض أو أسود .. أليجري يطلب العودة المثالية وبيرنارديسكي المفضل على حساب ديبالا".

فيما أشارت صحيفة "توتو سبورت" وكتبت: "هيا!..يوفنتوس أمام أتلتيكو للوصول إلى الدور ربع النهائى" وألمحت إلى الدخل التاريخى للسيدة العجوز من هذه المباراة والذى وصل إلى 5 ملايين يورو.