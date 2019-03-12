شكرا لقرائتكم فلاشك باك .. 3 أهداف حصيلة آخر مواجهة بين الجونة والاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الثالثة من مساء اليوم فريق الجونة مع الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة السادسة و العشرون من بطولة الدورى ، باستاد الجونة .

وكانت أخر مباراة قد جمعت الفريقين قد أقيمت 2 أكتوبر الماضى ، بالجولة التاسعة من المسابقة المحلية ، و انتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف.

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أحرز الاهداف أحمد على و جدو الصغير، للجونة ، بينما هدف الاتحاد سجله كريم الديب .

ويحتل الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 28 نقطة.