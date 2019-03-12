شكرا لقرائتكم مجلس النواب يعتمد ميزانية مفتوحة لتطوير مركز شباب محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الثنائى عبدالعزيز البمبى خال النجم المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ورئيس مجلس ادارة مركز شباب محمد صلاح والغمري السعدني نائب رئيس مجلس ادارة النادي بزيارة مجلس النواب المصري ، بصحبة النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون لمناقشة مشكلات مركز شباب محمد صلاح داخل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب . وأكد غمرى السعدنى أن مجلس النواب وافق علي خطة تطوير المركز من خلال اعتماد ميزانية مفتوحة لتطوير ملعب مركز شباب محمد صلاح والمبني الاجتماعي للنادي بالشكل الذي يليق بإسم وقيمة النجم المصري محمد صلاح . Advertisements ووجه السعدني الشكر للنائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون وذلك لاهتمامه بقضية مركز شباب محمد صلاح مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل في تطوير ملعب الشباب والمبني الاجتماعي وذلك بالشكل الذي يليق بمسقط رأس النجم المصري محمد صلاح .

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