إنجاز الثلاثية يطغى على احتفالات إنتر ميلان بمرور 111 عاماً على تأسيسه

اسماء السيد - احتفل نادي إنتر ميلان بمرور 111 عاماً على تأسيسه في التاسع من شهر مارس من عام 1908 ، وهي الاحتفالات التي تزامنت مع انتصار الفريق على سبال بهدفين نظيفين في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي معززاً بذلك فرصته في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

و رغم ان إنتر ميلان حقق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي و الخارجي خلال 111 عاماً ، إلا ان إنجاز الثلاثية التاريخية ممثلاً بلقبي الدوري والكأس المحليتين ولقب دوري أبطال أوروبا، والذي حققه الفريق في عام 2010 يبقى الأميز في تاريخ النادي ، وهو ما جعل صور التتويج بالبطولات الثلاث قد فرضت نفسها على ألبوم الصور في مختلف منابر التواصل الاجتماعي التابعة للنادي خلال هذه الاحتفالات.

ويفخر عشاق الإنتر بإنجاز الثلاثية كثيراً ، لأنه جعله الفريق الوحيد في إيطاليا الذي ينجح في تحقيقه ، متفوقاً بذلك على الغريمين يوفنتوس وميلان ، رغم ان الأخير يملك في رصيده 7 ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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كما تعتز جماهير "النيراتزوري" بأنه لم يسبق للفريق أن هبط لمصاف دوري الدرجة الثانية ، لذلك جاءت احدى التغريدات الاحتفالية بهذا المعنى ، خاصة بعدما اضيف إليها عبارة "111 عاماً من الشرف "، في إشارة الى أن النادي لم يسبق ان تورط في قضايا فساد ، مثل غريميه ميلان و يوفنتوس اللذين اسقطا إلى الدرجة الثانية بسبب تورطهما في التلاعب بنتائج مباريات الدوري المحلي ، حيث هبط الأول في عام 1980 ، بينما هبط الثاني في عام 2006.

كما حفلت مواقع العملاق الإيطالي على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لاعبي الفريق الذين تألقوا على الصعيد القاري وفي مقدمتهم النجوم الذين حققوا إنجاز الثلاثية التاريخية بقيادة زانيتي في عام 2010 ، وأيضاً النجوم الذين أحرزوا كأس الاتحاد الأوروبي بقيادة جيوسيبي برغومي في عام 1998 ، وكذلك النجوم الذين أبدعوا في الستينات ونالوا لقب دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي.

ونجح الإنتر منذ تأسيسه في عام 1908 في إحراز 39 لقباً تشمل 18 لقباً في الدوري الإيطالي وثلاثة القاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا و ثلاثة ألقاب في مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي وسبعة القاب في مسابقة كأس إيطاليا وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية وخمسة ألقاب في مسابقة كأس السوبر الإيطالي.