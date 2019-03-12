شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات علاج محمد الشناوي بعد إصابة "الأنكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى محمد الشناوي حارس الأهلي بأداء جلسة علاج طبيعي وتأهيل في "الجيم" على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة للتعافي من الإصابة بالتواء في الأنكل، تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد، والمقرر إقامتها على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويتطلع الأهلي لتجهيز الشناوي ليكون جاهزاً بديلاً لعلي لطفي في مباراة شبيبة الساورة السبت المقبل خاصة وأن شريف إكرامي حرس الفريق يُعاني هو الأخر من إصابة في السمّانة ستُبعده عن الملاعب قرابة الـ21 يوماً.