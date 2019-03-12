شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقى يسعى لحسم تأشيرة التأهل الثالثة لربع نهائى كنارى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فارس الدسوقي لاعب الاسكواش المصري، مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه منافسه الإنجليزي داريال سيلبي في دور الـ 16 بمنافسات بطولة كناري وارف لرجال الاسكواش.

كان محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً قد حسم تأشيرة التأهل الأولى إلى ربع نهائى البطولة عقب تغلبه على الإسباني بورجا جولان بـ3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 48 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-9، 11-8.

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فيما حجز طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً، مقعداً بربع نهائي البطولة بعد تغلبه على الألماني رفائيل كاندرا بـ3 أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-14، 11-4، 11-4.

وكان مروان الشوربجي المصنف العاشر عالمياً قد ودع البطولة من دور الـ 16 بعد خسارته أمام الانجليزي ديكلان جيمس بـ3 أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-5، 11-9.

وتصنف بطولة كناري وارف بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية حوالي 100 ألف دولار.