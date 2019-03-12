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الأهلى يستعيد صلاح محسن وحسام عاشور قبل مواجهة الساورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم ثنائى الأهلى حسام عاشور وصلاح محسن فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

تعافى عاشور من الإصابة  التى عاني منها مؤخراً وكانت عبارة عن شد في منشأ العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، كما تعافى صلاح من آلام في العضلة الضامة اشتكى منها قبل سفر الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

 

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ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في الجولة الأخيرة  من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

في الوقت نفسه، خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة فيتا كلوب الكونغولي الأخيرة تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم. 

 

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت في المباراة جانبا من تدريبات الجري حول الملعب قبل أن يستكملوا تدريباتهم في الجيم تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

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