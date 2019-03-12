شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الجونة يفوز على الاتحاد 2-1 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثالثة من مساء اليوم فريق الجونة مع الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة السادسة و العشرون من بطولة الدورى ، باستاد الجونة .
وكانت أخر مباراة قد جمعت الفريقين قد أقيمت 2 أكتوبر الماضى ، بالجولة التاسعة من المسابقة المحلية ، و انتهت بفوز الجونة بهدفين مقابل هدف.
أحرز الأهداف أحمد على و جدو الصغير، للجونة ، بينما هدف الاتحاد سجله كريم الديب .
ويحتل الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 28 نقطة
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