شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات منفردة فى معسكر الإسماعيلى قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البلجيكى “سيدومير يانيفسكى” على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين خلال معسكر الفريق المقام حاليا بالاسكندرية.

يأتى ذلك ، من أجل استنفار طاقات اللاعبين وحثهم على استعادة مسيرة الانتصارات أمام فريق سموحة لتحسين الترتيب بجدول الدورى مع تعويض الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق لملاقاة الفريق السكندرى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 بالمسابقة المحلية.