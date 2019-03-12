شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عمرو يرفع علم مصر فى افتتاح بطولة أفريقيا لناشئي الجولف.. واليوم البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فراعنة الجولف الصغار مشوارهم بالبطولة الأفريقية لناشئي الجولف اليوم الثلاثاء، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام فى عاصمة بتسوانا جبرونى .

ويستضيف منافسات البطولة الأفريقية لناشئي الجولف نادى جولف فالكانى بالعاصمة جبرونى بمشاركة 12 دولة أفريقية فى مقدمتها، مصر، وجنوب أفريقيا، والمغرب، وغانا، ونيجيريا، وناميبيا، وموريشيوس، والبلد المضيف بتسوانا .

ويمثل مصر فى البطولة الرباعى الدولى، يوسف عمرو، وحسن عز الدين، وآدم الشامى، وإبراهيم الجزايرلى .

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وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اقامت حفل الافتتاح ودخلت كل المنتخبات المشاركة فى طابور عرض، كل أمام علم بلاده، فيما رفع علم منتخب مصر يوسف عمرو، أثناء عزف السلام الوطنى المصرى .

وسبق حفل الافتتاح قيام منتخبنا بأداء مرانا قويا على ملعب البطولة من أجل التعرف عليه قبل بدء المنافسات الرسمية اليوم الثلاثاء .