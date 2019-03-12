كورة ستار مشاهدة مباراة السد وبيرسبوليس بث مباشر دورى ابطال اسيا

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يبدأ البث المباشر مباراة السد وبيرسبوليس قبل انطلاق صافرة اللقاء بـ 30 دقيقة، رجاء الإنتظار والعودة قبل المباراة مشاهدة البث المباشر السد وبيرسبوليس بدون إعلانات مزعجة



