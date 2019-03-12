مشاهدة مباراة العين واستقلال طهران بث مباشر دورى ابطال اسيا

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كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة العين واستقلال طهران في أهم مباريات اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS 2، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الامارات.