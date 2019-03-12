كتب محمد عبد العظيم
قبل أيام قليلة من المباراة الأخيرة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، تصدر هاشتاج "جمهور الأهلى يثق بلاعبيه" الترند، من أجل دعم الفريق قبل المباراة الأخيرة للفريق أمام شبيبة الساورة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام "فيتا كلوب".
وحرص المشاركون فى الهاشتاج على توجيه رسائل تحفيز للاعبى الفريق، من أجل الفوز فى المباراة المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل، فى إطار التأكيد على ضرورة تخطى عقبة شبيبة الساورة والصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر #جمهور_الاهلى_يثق_بلاعبيه.. هاشتاج لدعم الفريق قبل مباراة شبيبة الساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.