جمهور_الاهلى_يثق_بلاعبيه.. هاشتاج لدعم الفريق قبل مباراة شبيبة الساورة

كتب محمد عبد العظيم

قبل أيام قليلة من المباراة الأخيرة فى مسابقة دورى أبطال أفريقيا، تصدر هاشتاج "جمهور الأهلى يثق بلاعبيه" الترند، من أجل دعم الفريق قبل المباراة الأخيرة للفريق أمام شبيبة الساورة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام "فيتا كلوب".

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على توجيه رسائل تحفيز للاعبى الفريق، من أجل الفوز فى المباراة المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل، فى إطار التأكيد على ضرورة تخطى عقبة شبيبة الساورة والصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.