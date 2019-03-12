أستراليا تمنحه الجنسية.. انتهاء أزمة لاعب البحرين "حكيم العريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن لاعب كرة القدم البحريني المولد حكيم العريبي حصل رسميا على الجنسية الأسترالية اليوم الثلاثاء.

ونقلت التقارير عن العريبي القول للصحفيين، بعد مراسم في ملبورن، :"أنا الآن أسترالي ... أشعر بسعادة غامرة لحصولي على المواطنة، وأشعر بسعادة غامرة لكوني في أمان".

وكان اللاعب /25 عاما/ قد فر إلى أستراليا عام 2014 وتم الاعتراف به رسميا كلاجئ. وجرى إلقاء القبض عليه في بانكوك خلال عطلة عائلية في نوفمبر الماضي بناء على مذكرة توقيف من السلطات البحرينية.

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ومكث 76 يوما قيد الاحتجاز إلى حين أسقطت السلطات التايلاندية دعوى الترحيل المقامة ضده، بعدما أبلغتها البحرين أن العريبي لم يعد مطلوبا.

وكان قد جرى إدانة لاعب المنتخب البحريني سابقا غيابيا عام 2014 لاتهامه بتخريب مركز شرطة عام 2012، وهى التهمة التي نفاها. وقال إنه كان يشارك في تمثيل البحرين في مباراة ضد قطر في ذلك الوقت. وقد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات في هذه القضية.

وقال العريبي إنه تعرض للتعذيب في البحرين عام 2012 بسبب انتقاده لأحد أقارب العائلة المالكة.

وقال العريبي اليوم إنه يريد العودة للعب في ناديه "باسكو فالي"، ومقره ملبورن. وأعرب عن تطلعه أيضا للعب للفريق الوطني الأسترالي، وقال :"أريد أن أركز على الكرة من أجل هذا البلد".