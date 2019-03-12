"القوي".. كيف علقت صحف أوروبا على قرار عودة زيدان إلى ريال مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سيطر خبر عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للعمل على رأس الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني على أغلفة الصحف العالمية عامة والإسبانية بصفة خاصة.

كانت إدارة النادي الملكي قد أعلنت مساء أمس الاثنين عن قرارها بعودة زيدان لتدريب الميرنجي خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري لإنقاذ الفريق الإسباني من كبوته.

ريال مدريد خرج من 3 بطولات خلال اسبوع واحد، فكانت البداية بالسقوط أمام برشلونة في نصف نهائي بطولة كأس الملك بنتيجة 4-1، تلاها خسارة أخرى أمام الفريق الكتالوني بالليجا وتوسيع الفارق بينهما إلى 12 نقطة ما يعني صعوبة منافسته على اللقب المحلي، وكانت النهاية بوداع بطولة دوري أبطال أوروبا أمام آياكس في دور الـ16.

فلورينتينو بيريز لم يجد أمامه حلًا سوى الاستعانة بزيدان "المنقذ" لتصحيح مسار الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

"الخليج 365" يستعرض أبرز عناوين أغلفة الصحف العالمية تعليقًا على عودة "زيزو":

غلاف سبورت

بيريز يعيد زيدان لتدريب ريال مدريد من أجل حل أزمة الأبيض

ولفتت "سبورت" إلى أن بيريز سيمنح زيدان صلاحات كاملة بشأن التعاقدات مع اللاعبين أو الاستغناء عن آخرين.

ماركا

عودة البطل

وأشارت ماركا إلى التصريحات التي أدلى بها زيدان خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن توليه منصب المدير الفني للميرنجي.

وقال زيدان خلال المؤتمر: "هناك عدة أمور تحتاج للتغيير، أحب الرئيس والنادي كثيرًا".

وأضاف: "لا يمكنني أن أقول لا، لذلك أنا هنا مجددًا".

وأتم قائد المنتخب الفرنسي الأسبق: "فزنا بدوري الأبطال من قبل نعم هذا جيد، ولكننا أخطأنا في بعض الأمور".

موندو ديبورتيفو

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يولد من جديد

وقالت موندو: "زيدان عاد إلى ريال مدريد بعقد يمتد حتى 2022 مع إقالة سولاري الذي درّب 284 يوماً".

تليجراف سبورت

انظروا من عاد

وقالت الصحيفة: "زيدان عاد لتدريب ريال مدريد بعد موسم للنسيان للفريق الملكي".

وأوضحت أن بيريز استعان به بعد خروج ريال مدريد من منافسات 3 بطولات.

ليكيب

زيدان.. القوي

ولفتت الصحيفة الفرنسي إلى أن قوة شخصية زيدان بالموافقة على العودة مرة أخرى، على الرغم من تقديم استقالته خلال شهر مايو من العام الماضي.

وأوضحت أن الفرنسي سيكون أمامه مهام كثيرة قبل بداية الموسم أبرزها التعاقدات الصيفية.

برنابيو

وضعت صورة كبيرة لزيدان على صدر غلاف مجلتها وعنونت قائلة "عاد".

الصحيفة لفتت إلى أن بيريز وعد زيدان بميزانية تتجاوز الـ300 مليون يورو للميركاتو المقبل.