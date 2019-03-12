انت الان تتابع سموحة يستضيف الإسماعيلي في الظهور الأول لحسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

حسام حسن Advertisements

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين الأمواج الزرقاء والدراويش، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد الإسماعيلية، فوز الأمواج الزرقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز ثلاثية سموحة حينها طارق طه (هدف في مرماه) وبينسون شيلونجو والسيد فريد، بينما أحرز هدف الدراويش الوحيد لسعد الجزيري، وكان يقود المباراة تحكيميا، الدولي محمد معروف.

ويحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن (الذي سيقود الفريق للمرة الأولى)، المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، برصيد 25 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 4 وتعادل في 13 وخسر في 6، وسجل الفريق 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز الثالث عشر. في المقابل يحتل