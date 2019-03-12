الأهلي يعود لتدريباته استعدادًا لشبيبة الساورة

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١٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
الأهلي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الإثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول فجر أمس قادمة من الكونغو، بعد تعرض الفريق للخسارة بهدف دون رد أمام فريق فيتا كلوب في المباراة التي أُقيمت بينهما السبت بالجولة الخامسة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على الفريق الجزائري، خاصة أنه لا بديل له إلا الفوز للصعود لدور الثمانية بدوري الأبطال. وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع
وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع شبيبة الساورة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على أرض الجزائر، في الجولة الثانية بدور المجموعات.
ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع فيتا كلوب الكونغولي في عدد النقاط، الذي يحتل المركز الثالث، بينما يحل شبيبة الساورة في الصدراة برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 6 نقاط.
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