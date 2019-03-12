انت الان تتابع الأهلي يعود لتدريباته استعدادًا لشبيبة الساورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الإثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول فجر أمس قادمة من الكونغو، بعد تعرض الفريق للخسارة بهدف دون رد أمام فريق فيتا كلوب في المباراة التي أُقيمت بينهما السبت بالجولة الخامسة لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على الفريق الجزائري، خاصة أنه لا بديل له إلا الفوز للصعود لدور الثمانية بدوري الأبطال. وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع