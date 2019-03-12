حارس الأهلي يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه ضد الشبيبة

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١٢ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
محمد الشناوي
يخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، لفحص طبي تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي الذي يجريه اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، وموقفه من اللحاق بمباراة شبيبة الساورة السبت المقبل بالجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان اللاعب قد أجرى أشعة في الكونغو أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل.
ويستأنف الفريق الأول بالأهلي، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا، وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الإثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول فجر أمس
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على الفريق الجزائري خاصة أنه لا بديل له إلا الفوز للصعود لدور الثمانية بدوري الأبطال.
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