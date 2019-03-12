الجونة يسعى للثأر من الاتحاد السكندري في الدوري

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تحرير:كريم مليم ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
الجونة
يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين سيد البلد والجونة، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد الإسكندرية، فوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية الاتحاد كريم الديب ومحمد ناجي جدو، بينما أحرز هدف الجونة أحمد علي، في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمود البنا، وكان يعاونه رضا جبر وسيد نافع، بينما كان أحمد حسونة حكمًا رابعًا.
ويحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر في 9، وسجل الفريق 29 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السابع. في المقابل يحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره
في المقابل يحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 28 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر في 8، وسجل الفريق 31 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 41 هدفًا، بفارق الأهداف الإسماعيلي وطلائع الجيش وحرس الحدود، التاسع والعاشر والحادي عشر على الترتيب.
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