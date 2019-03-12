انت الان تتابع الجونة يسعى للثأر من الاتحاد السكندري في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

الجونة Advertisements

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي الجونة أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، وشهد لقاء الدور الأول بين سيد البلد والجونة، الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة التاسعة على استاد الإسكندرية، فوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف، أحرز ثنائية الاتحاد كريم الديب ومحمد ناجي جدو، بينما أحرز هدف الجونة أحمد علي، في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمود البنا، وكان يعاونه رضا جبر وسيد نافع، بينما كان أحمد حسونة حكمًا رابعًا.

ويحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الثامن بجدول الترتيب، برصيد 29 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر في 9، وسجل الفريق 29 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي صاحب المركز السابع. في المقابل يحتل نادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره