أحداث الإثنين الرياضي.. حريق وإلغاء احتكار «bein»

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وقع الاتحاد الآسيوي عقوبات على الإمارات بسبب مباراة قطر.. وإيقاف حسين السيد 4 مباريات في الدوري السعودي.. وخناقة شوارع بين لاعبي البنك الأهلي وجولدي

كان يوم أمس الإثنين مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها توقيع الاتحاد الآسيوي عقوبات على الإمارات بسبب مباراة قطر، وإيقاف حسين السيد 4 مباريات في الدوري السعودي، وخناقة شوارع بين لاعبي البنك الأهلي وجولدي، وتجديد تعاقد جوردى ألبا مع برشلونة، وعودة زيدان من جديد لقيادة ريال مدريد، وضم خالد بوطيب لقائمة المغرب واستبعاد أزارو، كما نشب حريق في أحد ملاعب قطر المخصصة لكأس العالم 2022، وإلغاء احتكار «bein» للبطولة الآسيوية في السعودية، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

الداخلية يخطف نقطة من مصر للمقاصة في الدوري حسم التعادل السلبي مواجهة نادي مصر للمقاصة ونظيره الداخلية، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز. التعادل السلبي يحسم مواجهة الحدود مع إنبي تعادل فريق حرس الحدود مع

الداخلية يخطف نقطة من مصر للمقاصة في الدوري



حسم التعادل السلبي مواجهة نادي مصر للمقاصة ونظيره الداخلية، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

التعادل السلبي يحسم مواجهة الحدود مع إنبي



تعادل فريق حرس الحدود مع نظيره إنبي سلبياً في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

طلائع الجيش ودجلة حبايب في الدوري



حسم التعادل السلبي مواجهة نادي وادي دجلة ونظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

الاتحاد الآسيوي يوقع عقوبات على الإمارات بسبب مباراة قطر



قررت اللجنة التأديبية والأخلاقية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيع عقوبات قاسية على الاتحاد الإماراتي، بسبب أحداث مباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا التي أقيمت أمام قطر في يناير الماضي.

وألزمت اللجنة اتحاد الإمارات بغرامة مالية قدرها 150,000 دولار، على خلفية أحداث مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره القطري، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي يوم 29 يناير الماضي.

وشملت العقوبة خوض مباراة واحدة بدون جمهور، التي ستقام في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن العقوبة جاءت بسبب تصرفات بعض الجماهير الإماراتية خلال المباراة، التي تأتي وفقاً لقانون التأديب والأخلاقيات، فيما يخص استضافة المباريات.

وأشار إلى أن لوائح السلامة والأمن تمنع عددا من التصرفات التي شهدتها مباراة الإمارات وقطر، مشددًا على أن العقوبات قد تغلظ في حال تكرار الانتهاكات مستقبلا، وأن الغرامة يجب أن تسدد في غضون 30 يوماً وفقاً للمادة 11.3 من قانون التأديب والأخلاقيات، في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

إيقاف حسين السيد 4 مباريات



أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودى، قرارات انضباطية وعقوبات كبيرة ضد حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الاتفاق على خلفية طرده فى مواجهة فريقه أمام النصر ببطولة الدورى السعودي للمحترفين.

وقررت اللجنة معاقبة حسين السيد لاعب الاتفاق بالإيقاف 4 مباريات رسمية، بجانب تغريمه 40 ألف ريال بسبب اعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه والنصر بشكل عدواني، مما دفع الحكم لاتخاذ قرار رفع البطاقة الحمراء في وجهه وطرده من المباراة.

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خناقة شوارع بين لاعبي البنك الأهلي وجولدي



فور إطلاق محمود البنا، الحكم الدولي، صافرة نهاية مواجهة فريقي البنك الأهلي ونظيره جولدي، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النصر، لتحديد المتأهل لدورة الترقي للقسم الثاني، وحسمها البنك الأهلي، بهدف عمرو عزت، دخل لاعبو الفريق في حالة جنونية من الفرحة بفوزهم، والتأهل إلى دورة الترقي، وهو ما استفز مشاعر لاعبي جولدي، وسريعًا تحول الملعب إلى ساحة قتال بعد أن اشتبك لاعبو الفريقين مع بعض.

رسميا.. جوردى ألبا يجدد تعاقده مع برشلونة



أعلنت إدارة برشلونة الإسبانى عن تجديد عقد اللاعب جوردي ألبا، لمدة 5 مواسم قادمة لينتهي في يونيو 2024، وذلك من خلال مؤتمر صحفي أقامته إدارة النادي الكتالوني داخل الكامب نو، حيث أعرب ألبا عن سعادته بتجديد عقده مع البلوجرانا.

رسميًا.. زيدان يعود من جديد لقيادة ريال مدريد



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري الذي أقيل من قيادة الميرنجي، بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق تحت قيادته، ليعود زيزو.

وقال ريال مدريد في بيان نشره: "قرر مجلس الإدارة، المجتمع، إنهاء عقد المدرب سولاري، وفي نفس الوقت تم تقديم عرض له للاستمرار بالعمل في النادي، ويُقدر ريال مدريد العمل الذي قام به والالتزام والولاء الذي أظهره لمنزله.. كما وافق المجلس على تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للفريق، بعقد ينتهي في 30 يونيو 2022".

بوطيب ينضم لقائمة المغرب واستبعاد أزارو



أعلن الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب المغربي، قائمة فريقه لخوض مباراتي مالاوي التي تقام في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ثم يستضيف منتخب الأرجنتين، الذي سيحضر بكامل نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري.

وشهدت القائمة وجود خالد بو طيب مهاجم الزمالك، بينما لم تشهد وجود زميله حميد أحداد، كما غاب مهاجم الأهلي وليد أزارو عن دعم منتخب بلاده بقرار فني.



«فان جال» يعلن اعتزاله التدريب



أعلن الهولندي لويس فان جال البالغ من العمر 67 عامًا، اعتزاله تدريب كرة القدم بشكل رسمي ونهائي، حيث كان مسؤولا عن القيادة الفنية لعديد من الأندية الكبرى في أوروبا بما في ذلك أياكس وبايرن وبرشلونة، وآخرها مانشستر يونايتد، الذي تولى قيادته خلفًا لمويس، الذي تولى أيضًا القيادة الفنية لمنتخب الطواحين الهولندية وقادهم لتحقيق المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2014.

حريق في أحد ملاعب قطر المخصصة لكأس العالم 2022



نشب حريق كبير باستاد الثمامة القطري، أحد الملاعب المخصصة لنهائيات كأس العالم القادمة 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، حيث أعلنت وزارة الداخلية القطرية، في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن هيئة الدفاع المدني تقوم حاليًا بمحاصرة الحريق، الذي نشب في محيط الملعب، وأوردت خبرا حول عدم وجود أي إصابات ناجمة عن هذا الحريق.

ويعد هذا الملعب أحد ملاعب مونديال 2022 الثمانية، وتبلغ سعته نحو 40 ألف مشجع، ويقع في العاصمة القطرية الدوحة وتم تخصيصه لإقامة مباريات كأس العالم عليه.

رسميًا.. إلغاء احتكار «bein» للبطولة الآسيوية في السعودية



أعلن الاتحاد السعودي إلغاء احتكار قنوات النقل الحصري، لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية، بعدما تلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، أن قرار الاتحاد الآسيوي جاء بعدما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث قنوات النقل الحصري، في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة، التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة، للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.

وأكد الاتحاد السعودي خلال البيان الذي نشره مساء أمس الإثنين، أنه سيتم بث مباريات البطولات الآسيوية المختلفة داخل السعودية بصورة تدريجية بداية من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء.

وتذاع مباراة الهلال والدحيل على قناة السعودية الرياضية، ويتولى فهد العتيبي التعليق على المواجهة، كذلك تذاع جميع مباريات الأندية السعودية على أرضها في بطولات آسيا عبر قناة السعودية الرياضية.