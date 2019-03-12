انت الان تتابع ثلاثاء الأبطال.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث مباريات الإياب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بمواجهة يوفنتوس الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد على ملعب أليانز ستاديوم، بينما سيرحل شالكه الألماني إلى ملعب الاتحاد لملاقاة مانشستر سيتي الإنجليزي، وفي الدوري المصري سيواجه سموحة منافسه الإسماعيلي، كما سيواجه الجونة نظيره الاتحاد السكندري، ضمن الجولة 26 من منافسات المسابقة، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- مباريات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي x شالكة 04 – الساعة العاشرة مساء يوفنتوس x أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء - مباريات الدوري المصري الجونة x الاتحاد السكندري – الساعة الثالثة عصرًا سموحة x الإسماعيلي – الساعة الخامسة والنصف مساء - مباريات دوري أبطال آسيا سانفريس



يوفنتوس x أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء

- مباريات الدوري المصريالجونة x الاتحاد السكندري – الساعة الثالثة عصرًا

سموحة x الإسماعيلي – الساعة الخامسة والنصف مساء



- مباريات دوري أبطال آسياسانفريس هيروشيما x ميلبورن فيكتوري – الساعة الثانية عشرة ظهرًا

دايجو x جوانجزو إيفرجراند – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا

جوهور دارول تاكزيم x جيونجنام – الساعة الثالثة إلا الربع عصرًا

باختاكور x الأهلي – الساعة الثالثة عصرًا

استقلال طهران x العين – الساعة الخامسة والنصف مساء

السد x بيرسبوليس – الساعة السادسة إلا الربع مساء

الهلال x الدحيل – الساعة السادسة إلا الربع مساء - مباريات دوري أبطال أوروبامانشستر سيتي x شالكة 04 – الساعة العاشرة مساءيوفنتوس x أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء- مباريات الدوري المصريالجونة x الاتحاد السكندري – الساعة الثالثة عصرًاسموحة x الإسماعيلي – الساعة الخامسة والنصف مساء- مباريات دوري أبطال آسياسانفريس هيروشيما x ميلبورن فيكتوري – الساعة الثانية عشرة ظهرًادايجو x جوانجزو إيفرجراند – الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًاجوهور دارول تاكزيم x جيونجنام – الساعة الثالثة إلا الربع عصرًاباختاكور x الأهلي – الساعة الثالثة عصرًااستقلال طهران x العين – الساعة الخامسة والنصف مساءالسد x بيرسبوليس – الساعة السادسة إلا الربع مساءالهلال x الدحيل – الساعة السادسة إلا الربع مساء

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