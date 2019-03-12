yalla shoot مباراة العين واستقلال طهران بث مباشر يوتيوب

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موعد مباراة العين واستقلال طهران اليوم

البطولة : دوري أبطال آسيا

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القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : عبد الناصر السهلي

الساعة : 5:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت السعودية