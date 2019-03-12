صحفي بحريني: تنظيم الحمدين يكرس بعمق الفساد في أهم جهاز رياضي بالعالم

قال رئيس صحيفة البلاد البحرينية مؤنس المردي، إن «تنظيم الحمدين يكرس بعمق الفساد في أهم جهاز رياضي بالعالم، ويعمد لمصلحته الشخصية والفئوية على إفساد سمعة رياضة كرة القدم، وتسييسها، والإخلال المتعمد بالاشتراطات الدولية التي وضعها «الفيفا».

وبين في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - بأن الفضائح المدوية التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» أخيراً على صفحتين كاملتين، متناولة بشكل موسع مستندات سرية مسربة، تشير لدفع الحكومة القطرية مبالغ ضخمة بشكل رشاوى قدرت بـ 880 مليون دولار لـ«الفيفا» للفوز بتنظيم كأس العالم، ما يقدم للعالم دلالات جديدة بعدم قانونية الاستضافة القطرية لهذا الحدث العالمي.

والتي تقدم الضمانات لكل الدول المترشحة في التنافس الشريف والشفاف والعادل، لنيل شرف استضافة البطولة، وهو ما لا يسمح به تنظيم الحمدين».

وزاد: «فازت قطر بتنظيم كأس العام 2022 ولم يكن لديها ساعتها ملعب واحد على أرض الواقع صالح لاستضافة البطولة، فكيف فازت إذاً؟! إنه الفساد وبث الرشاوى الفائقة»