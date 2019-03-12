شكرا لقرائتكم خبر عن «النهضة» يسعى لمسح أحزانه على حساب «ضمك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يدخل الفريق الأول لكرة بنادي النهضة مباراته اليوم (الثلاثاء) أمام ضمك ضمن الجولة الـ28 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، من أجل تعويض خسارتيه أمام القيصومة والخليج، ويسعى مارد الدمام للعودة لطريق الإنتصارات من جديد على حساب ضمك صاحب المركز الثاني، وأختتم الفريق النهضاوي تدريباته أمس (الاثنين) تحت إشراف مدربه الكويتي ماهر الشمري، استعداد لملاقاة فريق ضمك اليوم، وركز المدرب على رفع المعدل اللياقي للاعبين، كما طبق الخطة التي سيدخل بها مباراة ضمك عبر مناورة جادة على نصف ملعب، فيما شمل المران على تطبيقات تكتيكية، وبعض التدريبات اللياقية والبدنية.

من جهته، أكد مدير الإحتراف بنادي النهضة طارق العثمان، ان فريقه قادر على التعويض ومسح الصورة التي ظهر عليها الفريق في المبارتين الماضيتين أمام القيصومة والخليج، وأضاف: أن الفريق غادر إلى أبها، ووضع نصب عينيه حصد نقاط المباراة رغم قوة فريق ضمك، والذي ينافس بقوة على الصعود ويلعب على ارضه وبين جماهيره، وقال العثمان: منذ نهاية مباراة الخليج طالبنا لاعبي الفريق بنسيان هذه المباراة والتركيز في مباراة ضمك، وأن هذه المباراة هي الأهم وعلينا أن نلعب بتركيز كبير إذا اردنا البقاء في دائرة المنافسة، ممتدحاً دور الجهاز الفني بقيادة الكويتي ماهر الشمري والجهاز الاداري في تجهيز الفريق لهذه المباراة، وكذلك لاننسى إدارة النادي التي تقف مع الفريق في تهيئة الاجواء المناسبة والوقوف مع متطلباتهم كاملة.