لاسارتى يجتمع مع سعد سمير على هامش المران...

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جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع سعد سمير مدافع الفريق، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش. وقام لاسارتى بتوجيه عدة نصائح لسعد سمير خلال الجلسة الخاصة التى استمرت خمس دقائق تقريبا. كما حرص لاسارتى على الاجتماع باللاعبين مع بداية المران الصباحى للفريق اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة Advertisements واجتمع لاسارتى مع لاعبيه فى بداية المران لمدة 15 دقيقة تحدث خلالها عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى يوم السبت المقبل ببرج العرب فى الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وركز لاسارتى للاعبيه خلال اجتماع اليوم على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة لتفادى السلبيات والفوز فى مباراة شبيبة الساورة الجزائرى من أجل التأهل لدور الثمانية فى البطولة. واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية، التى حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين.

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