شكرا لقرائتكم مارادونا يحلم بالعودة للملاعب لإنقاذ فريقه فى ربع نهائى كأس المكسيك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، مدرب دورادوس المكسيكى، اليوم، أنه يتمنى لو كان باستطاعته أن يرتدى جسد أحد لاعبيه من أجل الفوز على بوماس أونام، غدا، فى ربع نهائى كأس المكسيك.

وقال المدرب "أتمنى أن يتحفز اللاعبون ويقدمون مباراة جيدة أمام بوماس، وددت أن أرتدى جسد أحدهم وأن يتخطى دورادوس هذه المرحلة الصعبة، الوضع صعب خارج الكأس، والآن ونحن فى مرحلة الإقصاء المباشر الوضع أصعب".

ويحل دورادوس ضيفا غدا على بوماس على ملعب الأولمبيكو، الذى احتضن مباراتين للمنتخب الأرجنتينى فى مونديال المكسيك 1986.

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وفازت الأرجنتين على ذلك الملعب على كوريا الجنوبية 3-1 فى افتتاح تلك النسخة من البطولة، واختتمت دور المجموعات بفوز على بلغاريا 2-0 خلال اللقاء الذى سجل فيه مارادونا.

وقال مارادونا: "أنا إنسان كبير ولا يتبقى لى غير الذكريات. لقد حققت على هذا الملعب انتصارين، وأتمنى أن تكون ثلاثة غدا، ما يهمنى على المدى القصير هو أن يتحسن فريقى ويكون لديه الحافز للفوز".

ويلتقى الفريقان فى ربع نهائى الكأس الذى تأهل إليه دورادوس بعدما أقصى أطلس فى ثمن النهائى بركلات الترجيح.