شكرا لقرائتكم الأهلى يصعد حارسى الشباب للتدريب مع الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلى، قام بتصعيد ثنائى حراسة المرمى بفريق الشباب حمزة علاء ورمضان مصطفى للتدريب مع الفريق الأول. وجاء قرار سليمان بتصعيد ثنائى حراسة المرمى لتعويض غياب حارسى الفريق محمد الشناوى وشريف إكرامى للإصابة. واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية، التى حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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