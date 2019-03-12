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جدة - عمرو شويل قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، إن ناديه يجب أن يكون مستعدا لخوض "قتال كبير" عندما يلعب فى ضيافة بايرن ميونخ فى إياب دور الستة عشر بدورى أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، وأكد أن فريقه سيكون متحمسا لتحسين مستواه خارج أرضه بالمسابقة.

وسيلعب ليفربول فى ألمانيا بعد التعادل ذهابا على أرضه دون أهداف فى آنفيلد الشهر الماضى.

وعانى ليفربول، الذى خسر نهائى دورى الأبطال أمام ريال مدريد العام الماضى، خارج أرضه خلال الموسم الجارى فى أوروبا، حيث خسر أمام نابولى ورد ستار بلجراد وباريس سان جيرمان فى دور المجموعات.

فان ديك يتحدث عن أهمية فوز ليفربول خارج ملعبه

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وفان فان ديك لوسائل إعلام بريطانية "نتائج دور المجموعات لم تكن جيدة بالشكل الذى كنا نريده لكننا وصلنا إلى الأدوار الإقصائية، ستصبح الأمور صعبة ونحن فى حاجة إلى اللعب بشكل أفضل من المباريات السابقة خارج أرضنا فى دورى الأبطال. نريد أن نفعل كل شىء ممكن من أجل التأهل".

وكان بايرن سعيدا بالدفاع فى لقاء الدفاع لكن فان ديك يترقب مباراة هجومية أكبر فى ميونخ ويثق فى قدرة فريقه على التسجيل واستغلال قاعدة الهدف خارج الأرض.

مدافع ليفربول يشيد بأداء بايرن ميونخ

وأضاف المدافع الهولندى "فى بعض الأوقات سنتعرض للضغط لأن المنافس يملك إمكانيات عالية، لكن بكل تأكيد سنحصل على بعض الفرص بسبب الإمكانيات الموجودة لدينا أيضا."

واختتم فان ديك تصريحاته قائلا: "نحن نحتاج إلى أن نكون على مستوى القتال الكبير لأن المنافس سيلعب بكل قوة خاصة فى البداية. الحفاظ على نظافة الشباك يكون جيدا دائما للفريقين ذهابا لكننا ندرك أنهإذا سجلنا هدفا سيحتاج المنافس إلى هدفين. هكذا تسير الأمور. نريد الفوز والتأهل".