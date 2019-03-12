سانتوس البرازيلى يعلن عن وفاة نجمه السابق كوتينيو...

جدة - عمرو شويل أعلن نادى سانتوس البرازيلى وفاة نجمه السابق كوتينيو عن عمر ناهز الـ75 عامًا، والذى فارق الحياة بعد أزمات صحية فى الفترة الأخيرة.

ونشر النادى بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه وفاة كوتينيو، الذى سبق له التتويج بكأس العالم 1962 فى تشيلى، وكان شريكًا للأسطورة بيليه فى سانتوس ومنتخب السليساو.

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ويعد المهاجم الفذ هو ثالث هدافى سانتوس عبر التاريخ حيث سبق له تسجيل 368 هدفًا فى 457 مباراة، وجاء خلف كل من بيليه وبيبى.